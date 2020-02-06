Как получить скидку за раздельный сбор отходов жителям поселков и деревень в Подмосковье

Новый порядок
С 2019 года в Подмосковье начали внедрять раздельный сбор отходов (РСО). На контейнерных площадках появились отдельные баки для вторсырья. Согласно данным Министерства ЖКХ Московской области, благодаря этим мерам удалось отправить на переработку 12% от общего количества твердых коммунальных отходов (ТКО).
В связи с вводом РСО в квитанциях ЕПД появилась новая строчка – «обращение с ТКО». Тариф рассчитывается в зависимости от площади жилья, поэтому жителям частных домов с большей площадью приходится платить больше, чем жителям многоквартирных домов.
С 2020 года, за счет новой системы скидок за раздельный сбор, они смогут сэкономить.
Когда начнут действовать скидки
Программа по введению скидок уже начала действовать с 1 января 2020 года, а первые скидки жители ИЖС, если они разделяют отходы, смогут получить уже в февральских ЕПД.
Регулирует программу Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области 735-РВ от 20.12.2019 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов для индивидуальных жилых домов на территории Московской области».
Размер скидки и кто может ее получить
Скидку в размере 20% могут получить жители ИЖС – собственники домов, расположенных в деревнях и поселках Московской области. При этом в местах накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) этих населенных пунктов должны быть установлены синие контейнеры для раздельного сбора.
Программа действует только для жителей ИЖС, но не для тех, кто проживает в многоквартирных домах.
Как получить скидку
Как пояснили РИАМО в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области, жителям частных домов не надо никуда дополнительно обращаться или подавать какие-либо документы.
Достаточно отделять сухое вторсырье (стекло, бумагу, пластик и металл, которые желательно споласкивать и сминать для уменьшения объема и предотвращения появления неприятного запаха) и складывать его в синие контейнеры для раздельного сбора отходов.
Контроль за тем, насколько эффективно жители разделяют отходы, будет осуществлять региональный оператор.
«Региональный оператор фиксирует правильный сбор отхода на конкретной контейнерной площадке, и собственники получают единый платежный документ с утвержденной скидкой», – поясняет министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
А вот если жители будут класть смешанные отходы в синий бак, им придется заплатить 100% по нормативу.
Эксперимент РИАМО: как работает раздельный сбор мусора в Москве и Подмосковье>>
Что делать, если в вашем поселке нет бака для РСО
Пока не во всех ИЖС на территории Подмосковья есть синие баки для вторсырья, ими оборудовано 37% контейнерных площадок. В планах Министерства ЖКХ Московской области оборудовать 100% площадок и обеспечить возможностью раздельного сбора все ИЖС.
Ускорить процесс появления синих баков можно, обратившись к своему региональному оператору по вывозу мусора. Напомним, что Подмосковье разделено на семь кластеров, которые обслуживают разные региональные операторы. Какой оператор обслуживает ваш муниципалитет, можно узнать на карте РИАМО.
По вопросам обращения с ТКО следует обращаться по телефонам горячих линий, которые можно узнать здесь.
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