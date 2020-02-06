Как получить скидку за раздельный сбор отходов жителям поселков и деревень в Подмосковье

1

С 2019 года в Подмосковье начали внедрять раздельный сбор отходов (РСО). На контейнерных площадках появились отдельные баки для вторсырья. Согласно данным Министерства ЖКХ Московской области, благодаря этим мерам удалось отправить на переработку 12% от общего количества твердых коммунальных отходов (ТКО).

В связи с вводом РСО в квитанциях ЕПД появилась новая строчка – «обращение с ТКО». Тариф рассчитывается в зависимости от площади жилья, поэтому жителям частных домов с большей площадью приходится платить больше, чем жителям многоквартирных домов.

С 2020 года, за счет новой системы скидок за раздельный сбор, они смогут сэкономить.

Сколько жизней у мусора, или зачем сортировать отходы>>