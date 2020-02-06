РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 фев. В библиотеке имени Сергея Есенина в подмосковных Люберцах до 14 февраля открыта выставка, приуроченная к 130-летию со дня рождения поэта Бориса Пастернака, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Центральная библиотека имени Сергея Есенина приглашает люберчан на книжно-иллюстративную выставку «Пастернак - это тайность, иносказание, шифр». Мероприятие приурочено к 130-летию со дня рождения поэта и пройдет в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Выставка продлится до 14 февраля», - говорится в сообщении.

В экспозиции представлено порядка 20 книг. В их числе - поэтические сборники и биографическая литература. Сотрудники библиотеки проведут информационные беседы с читателями о представленных книгах. Все издания можно будет взять с собой для прочтения.

Библиотека находится по адресу: улица Волковская, дом №5А.