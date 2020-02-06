РИАМО - 6 фев. В столице в четверг атмосферное давление упало сразу почти на 10 единиц, сейчас оно составляет 734,6 миллиметра ртутного столба, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Уже в ночь со среды на четверг атмосферное давление в столице стало понижаться. О себе напомнил приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. И если в полночь давление составило 744,4 миллиметра ртутного столба, то уже к 10 часам оно понизилась до 734,6 миллиметра ртутного столба», - говорится в сообщении.

Таким образом, давление в течение ночи и утра четверга падало по 1 миллиметру ртутного столба каждый час.

В четверг Московский регион будет в поле пониженного атмосферного давления. Показатели давления могут не лучшим образом сказаться на самочувствии метеозависимых людей, а также детей и пожилых жителей.