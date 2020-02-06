РИАМО - 6 фев. На маршрутах двух Московских центральных диаметров Нахабино – Подольск и Одинцово – Лобня по просьбам пассажиров будут установлены около 200 дополнительных валидаторов до конца первого квартала этого года, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Со дня запуска пассажирского движения по первым двум диаметрам по просьбам пассажиров на станциях было дополнительно установлено около 100 валидаторов в границах всех трех зон: «Центральной», «Пригород» и «Дальней». С такой просьбой обратились пассажиры МЦД по форме обратной связи на странице МЦД на сайте метрополитена», - говорится в сообщении.

Также за последние две недели рабочие установили свыше 20 валидаторов на станциях зоны «Дальняя». Устройства появились на станциях Некрасовская, Катуар, Трудовая, Икша, Морозки, Турист, Яхрома, Хлюпино, Часцовская и многих других.

На сегодняшний день на станциях всех зон МЦД работают свыше 430 валидаторов. Оплатить проезд пассажир может с помощью карт «Тройка» или «Тройка-Стрелка» в зоне «Дальняя» до станций Кубинка, Дмитров, Чехов, Новоиерусалимская.

Поезда на первых двух МЦД курсируют в тактовом режиме, перевозка пассажиров осуществляется без дневного технологического окна. Открытие движения по диаметрам в ноябре прошлого года уже разгрузило 20 станций метро.

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