РИАМО - 6 фев. Согласно прогнозам, стоимость недвижимости в России вырастет на 25% за два года, это произойдет из-за высокой ставки по кредитам, предоставляемым застройщикам, и ужесточения требований к их прибыли, пишет в четверг газета «Известия».

«Девелоперы также прогнозируют рост цен в среднем до 20%, а в некоторых регионах — и до 25%», - говорится в материале.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский заявил, что скачок стоимости жилья будет особенно заметен летом 2021 года.

Он дал прогноз, что в стране будет наблюдаться монополизация рынка, завершатся стройки, которые начались до внедрения системы эскроу-счетов, что приведет к росту цен на недвижимость в Москве на 13%, в новой Москве - на 9-12%.

Лисовский добавил, что рост стоимости на 25% произойдет из-за того, что сейчас застройщики могут свободно использовать при строительстве средства дольщиков, а ставка по кредитам составляет для них 11-14%. После введения системы их обязали иметь на счету 30-40% стоимости проекта, из-за чего затраты возрастут на 8%. К тому же все платежи будут проходить через банк, что может привести к задержкам, а также увеличению затрат на строительство. Таким образом, затраты застройщиков увеличатся примерно на 23%.

Система эскроу-счетов была введена в июле 2019 года, согласно ей застройщики не имеют права пользоваться деньгами дольщиков напрямую, на строительство они должны брать кредит. Средства дольщиков становятся доступны им только после введения объекта в эксплуатацию.

Однако вице-премьер Марат Хуснуллин не согласен с Лисовским. Он сказал, что проблемы с получением кредита на проект могут возникнуть только у мелких фирм, которые не могут выполнить условия контракта.