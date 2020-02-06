РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 фев. Управляющая компания «Стимул» в деревне Марусино подмосковных Люберец 8 февраля проведет день открытых дверей, сообщается в официальном Instagram-аккаунте УК.

«Уважаемые жители, 8 февраля пройдет день открытых дверей в управляющей компании «Стимул». Начало в 12:00», - говорится в сообщении.

Жители деревни смогут задать вопросы специалистам МособлЕИРЦ, которые будут вести прием. Также можно будет получить консультацию сотрудников управляющей организации.

День открытых дверей состоится по адресу: деревня Марусино, улица Заречная, дом №37/4, офис УК «Стимул».