РИАМО - 6 фев. В ЦОДД предупредили москвичей о снегопаде и сильном ветре из-за чего вечером в четверг ожидаются пробки на дорогах города и увеличение числа аварий, сообщается в Twitter-аккунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«Вечерний час пик ожидается напряженным (много ДТП, гололед)», - говорится в сообщении.

Специалисты ЦОДД отметили, что вечером снегопад и сильный ветер продолжатся, поэтому они посоветовали быть осторожными и лучше всего пользоваться общественным транспортом, а не личным авто.

В четверг в мегаполисе ожидается снегопад, ветер с порывами до 14 метров в секунду, который может поднять метель, температура воздуха может опуститься до минус 7 градусов.