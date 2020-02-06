РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 фев. Концерт вокалистов образцового коллектива «Музыкально-хоровая студия «Радуга» пройдет во Дворце культуры «Октябрь» Подольска 8 февраля, вход свободный, сообщается на сайте ДК.

«Во Дворце культуры «Октябрь» Подольска 8 февраля в 19:00 состоится концерт вокалистов Образцового коллектива «Музыкально-хоровая студия «Радуга» под названием «Красками разными». Ребята уже успели побывать в разных городах, таких как Санкт-Петербург и Сочи, завоевать призовые места и награды на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях», - говорится в сообщении.

На концерте прозвучат современные композиции и зарубежные хиты в составе ансамблей и дуэтов, а также песни о войне, родине и родном крае.

На концерт приглашаются все желающие, вход будет бесплатным. Проходить мероприятие будет по адресу: улица Свердлова, дом №38.