РИАМО - 6 фев. В аэропортах столицы Домодедово, Шереметьево и Внуково в четверг задержали и отменили 35 прилетов и вылетов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Больше всего задержек в Домодедове — задержано 15 рейсов, а еще шесть отменено. В аэропорту Шереметьево задержали девять вылетов и прилетов. Во Внукове также задержали пять рейсов. В подмосковном аэропорту Жуковский задержек и отмен рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

По прогнозу на четверг, в Московском регионе при облачной погоде временами ожидается снег. Порывистый ветер поднимет метель, скорость ветра будет достигать 12-14 метров в секунду.