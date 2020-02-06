РИАМО - 6 фев. Строение горит в деревне Настасьино Можайского городского округа, возгорание тушат 11 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«6 февраля в 09:55 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, Можайский городской округ, деревня Настасьино. Дальнейшая информация уточняется», - говорится в сообщении.

Возникший в строении пожар тушат 11 человек с помощью трех единиц техники.

Как сообщают СМИ, в Можайском городском округе горит свиноферма с 5 тысячами свиней.