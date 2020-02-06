РИАМО (БАЛАШИХА) – 6 фев. Сотрудники ГИБДД в четверг в рамках оперативно-профилактического рейда напомнят водителям Балашихи и Реутова о недопустимости использования мобильных телефонов за рулем, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Ведение телефонных переговоров во время вождения автомобиля повышает вероятность возникновения аварийной ситуации в 4 раза, отправка сообщений за рулем движущегося авто повышает риск столкновения в 6 раз.

«Сотрудниками отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» на территории городских округов Балашиха и Реутов будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Мобильник», в ходе которого автоинспекторы будут разъяснять водителям транспортных средств недопустимость использования во время движения телефона, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук», – говорится в сообщении.

Ответственность за такое нарушение предусмотрена частью 1 статьи 12.36 КоАП РФ.

Во время беседы по телефону происходит затормаживание реакции организма на внешние раздражители, поэтому повышается риск несвоевременного реагирования на изменение дорожной ситуации и принятия верного решения.

Госавтоинспекция настоятельно просит всех автовладельцев быть внимательнее на дороге, не отвлекаться на телефон во время поездки и использовать специальные гарнитуры, которые позволяют пользоваться телефоном, не беря его в руки. Также можно разговаривать по телефону в режиме громкой связи.