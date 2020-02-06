РИАМО - 6 фев. В предстоящие выходные дневная температура воздуха в Московском регионе опустится до минус 9 градусов и приблизится к климатической норме, сообщила РИАМО в четверг главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В выходные погоду будет определять холодный антициклон. При переменной облачности существенных осадков мы не ожидаем. Но будет довольно холодно. В ночь на субботу температура будет минус 11 - минус 13 градусов, местами до минус 15 градусов. Но ветер станет послабее. Дневная температура в городе (в субботу - ред.) будет порядка минус 7 - минус 9 градусов», - сказала Позднякова.

По ее словам, в субботу впервые за эту зиму температура воздуха приблизится к климатической норме или даже будет ниже нее. С воскресенья температура начнет повышаться. Погоду будет определять теплая часть антициклона, а потом атлантический циклон.

«Ночная температура повысится градусов на пять, и дневная (в воскресенье - ред.) будет порядка минус 4 - минус 2 градусов», - заключила Позднякова.