РИАМО - 6 фев. Арбитражный суд столицы признал законным решение Московского областного УФАС России по жалобе ООО «Центр промышленных технологий» о нарушении закона о контрактной системе, говорится в сообщении регионального управления.

Ранее в управление поступила жалоба компании на действия МБУ «Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Балашиха», МКУ «Комитет по организации закупок городского округа Балашиха» при определении поставщика на электронном аукционе на выполнение работ по уходу за противопожарными полосами в населенных пунктах, прилегающих к лесным массивам Балашихи.

«По результатам рассмотрения, управление признало жалобу ООО «Центр промышленных технологий» необоснованной. Не согласившись с указанным решением, ООО «Центр промышленных технологий» обратилось в суд», - говорится в сообщении

Арбитражный суд Москвы отказал фирме в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.