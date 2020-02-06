РИАМО - 6 фев. Штраф на сумму более 4,8 миллиона рублей наложили на ООО «Реутавтодор» из-за нарушения антимонопольного законодательства, компания участвовала в картельном сговоре, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления ФАС России.

Ранее ведомство завело дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «СУ-4», ООО «Грандстрой» и ООО «Реутавтодор». Компании заключили устное картельное соглашение, в результате которого поддерживались цены на торгах, проводимых МКУ «Муниципальный заказ», МКУ «Комитет по организации закупок округа Балашиха» и МКУ «Комитет по организации закупок округа Реутов».

«Московское областное УФАС России признало общество нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», - говорится в сообщении.

Материалы дела решено передать специалистам для дальнейшего привлечения фирмы к административной ответственности.