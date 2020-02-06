РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 фев. Снег и надледь убрали с автобусной остановки на улице Свердлова в подмосковной Балашихе по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи сообщил на портале о необходимости очистить от снега и наледи, а также посыпать реагентами автобусную остановку в районе рынка на улице Свердлова, дом №26 .

«Администрация горокруга Балашиха рассмотрела обращение по вопросу очистки от снега и наледи остановочного пункта «Рынок» на автодороге по улице Свердлова и сообщает, что она является дорогой местного значения. Работы по очистке от снега и наледи указанного остановочного пункта выполнены (фотоматериалы прилагаются)», - сказал замглавы администрации Балашихи Алексей Ковалев.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. В течение двух дней сообщение проходит обработку на портале и рассматривается профильным ведомством. Ответы ведомств предоставляются заявителям в течение восьми рабочих дней.