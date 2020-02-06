РИАМО – 6 фев. Наружное светодиодное освещение на пяти улицах Реутова установят в 2020 году, позднее новое освещение появится на всех основных улицах города, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов.

«Установку наружного светодиодного освещения в Реутове проведут на Юбилейном проспекте, улицах Советской, Южной, Ленина и части Дзержинского. В общей сложности будут заменены 480 светильников. В последующем новое освещение появится на всех основных улицах города. После завершения этой работы город сможет снизить затраты на уличное освещение как минимум на 60%. При этом качество самого освещения улучшится», – сказал Каторов.

Он добавил, что обновление города дополнят и другие новшества, как проект «Умный город» и система управления освещением «Кулон», которая оптимизирует время включения и выключения всех фонарей в городе в соответствии с уровнем освещенности. Ее внедрение уже дает ежегодно порядка одного миллиона рублей экономии бюджета.

В настоящий момент в Реутове в рамках пилотного проекта «Умный город» также внедрены системы диспетчеризации в теплосети и автоматизированное удаленное управление водоканалом. Работают системы экологического мониторинга, системы логистики для раздельного сбора и вывоза мусора, система видеонаблюдения и многое другое.

«Мы готовы развиваться дальше совместно с правительством Московской области, совместно с Российской Федерацией, министерством строительства и ЖКХ. В рамках единого проекта «Умный город» развиваем направления, которые перед нами ставят наши старшие коллеги», – добавил Каторов.

Он уточнил, что проект «Умный город» рассчитан на несколько лет, по итогам каждого года в Реутове будет реализован определенный спектр новых систем, позволяющий автоматизировать ту или иную сферу жизнедеятельности.