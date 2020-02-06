РИАМО - 6 фев. На ВДНХ в столице 26-28 марта проведут вторую выставку дизайн-решений для современного мегаполиса «Город: детали», свои проекты представят дизайнеры, урбанисты, проектировщики и производители из 20 стран мира, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Посетители увидят около 300 современных и перспективных проектов - от развивающих детских городков и спортивных зон до функциональных арт-объектов и площадок для выгула домашних животных. Площадь интерактивной экспозиции составит 15 тысяч квадратных метров», - говорится в сообщении.

В 75-м павильоне ВДНХ в рамках выставки пройдут мастер-классы, экскурсии, презентации проектов, концерты и спортивные мероприятия. На деловой программе представят самые современные мировые тренды для городов.

Как напомнила заммэра города - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина, первый раз выставка прошла в 2019 году. На ней представили 250 проектов из 11 стран мира.

«Экспозиция этого года будет еще шире. Планируется участие более 100 профессиональных команд из двух десятков государств, а предварительное количество проектов - порядка 300», - добавила Сергунина.

Она отметила, что выставка «Город: детали» ориентирована на широкую аудиторию. На мероприятии все желающие смогут познакомиться с современными решениями для городов, а также выбрать понравившиеся.

По ее словам, на выставке в 2019 году горожане проголосовали за различные проекты порядка 55 тысяч раз, из чего следует, что один москвич по средним расчетам выбрал пять дизайн-решений для мегаполиса.