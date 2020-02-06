РИАМО - 6 фев. Россияне, оказавшиеся на борту круизного лайнера Diamond Princess, который в настоящий момент находится в карантине на рейде в японском порту Йокогама, не заразились коронавирусом, передает Газета.ru.

Всего на борту находятся 24 россиянина. Дипломатическая миссия РФ в Японии имеет с соотечественниками постоянный контакт.

«Во взаимодействии с японскими властями оперативно принимаем меры по решению возникающих вопросов, прежде всего, по снабжению медикаментами», — говорится в сообщении.

Ранее у 20 человек на борту лайнера нашли коронавирус. Их госпитализировали, а на судне ввели карантин, который может быть продлен до 20 февраля.

Коронавирус 2019-nCoV начал распространяться в Китае в конце прошлого года. Согласно обновленным данным, количество заразившихся по всему миру людей уже превысило 28 тысяч человек. Умерло более 560 пациентов, выздоровели свыше 1,1 тысячи человек. В России также зафиксировали два случая заражения вирусом – в Забайкалье и Тюменской области.