РИАМО - 6 фев. Лидером по потреблению водки в России стал Сахалин, в целом крепкие напитки более популярны в удаленных регионах с холодным климатом, пишет в четверг газета «Известия».

Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) провел глубинное исследование рынка и представил рейтинг регионов с самым высоким потреблением водки, в который, кроме Сахалинской области, вошла Магаданская область, Коми, Чукотка и Карелия.

«Самыми активно пьющими водку в стране по итогам прошлого года стали жители Сахалинской (12 литров на душу населения) и Магаданской областей (11,4 литра), а также Коми (10,6 литра), Чукотки (10 литров) и Карелии (9,6 литра)», - отмечается в материале.

За прошедший год в Сахалинской и Магаданской областях, а также в Карелии количество выпитой водки на душу населения снизилось на 2%, а в Коми и на Чукотке, напротив, выросло — на 1% и 3% соответственно.

Рейтинг сформировали на основе статистики Росалкогольрегулирования о легальных продажах спиртного и официальных данных о населении субъектов РФ. Власти «пьющих» регионов утверждают, что принимают максимум мер по борьбе с нелегальным алкоголем, поэтому продажи легального спиртного растут.

В целом это коррелируется с результатами исследования, согласно которым в регионах с низким уровнем легальных продаж алкоголя плохо организован контроль, а также присутствует большой объем нелегальных продаж.

По данным исследователей из ЦИФРРА, потребление водки увеличилось в 31 регионе, средний рост составил 6%. Рост может быть связан с «обелением рынка». В целом по стране средний уровень потребления водки по итогам 2019 года составил 4,8 литра на человека, что на 2% ниже, чем показатель 2018 года.