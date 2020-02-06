РИАМО (БАЛАШИХА) – 6 фев. Рейд по взысканию с жильцов задолженностей за жилищно-коммунальные услуги провели по десяти адресам на Проспекте Ленина в подмосковной Балашихе, говорится в сообщении на пресс-службы администрации муниципалитета.

Комиссия из представителей управляющих компаний и судебных приставов проводит рейды по взысканию долгов за жилищно-коммунальные услуги еженедельно. За один день они обходят около 10-20 адресов.

«Проверку осуществили в домах по проспекту Ленина. Собственникам квартир, которым не удалось передать извещения лично, оставили уведомления с требованием обратиться в отдел судебных приставов по городскому округу Балашиха», – говорится в сообщении.

Если собственник не платит за коммунальные услуги два месяца, то ему начисляют штрафные пени, от трех до шести месяцев – в отношении него начинают вести претензионную работу с помощью письменных уведомлений и обзвона, от шести месяцев и более – обращение направляется в суд.

В Балашихе работают два судебных пристава по коммунальным платежам. В случае отсутствия собственника дома, ему оставляют повестку с требованием явиться в отдел судебных приставов по городскому округу.