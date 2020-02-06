РИАМО - 6 фев. Число клиентов «Почты России», которые стали оплачивать различные виды услуг с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов, выросло в Подмосковье в два раза за прошлый год, сообщила РИАМО директор УФПС Московской области Надежда Бабичева.

Самыми активными пользователями мобильных услуг почты стали жители городских округов Люберцы, Подольск и Дмитровский.

«За минувший год количество клиентов «Почты России», которые предпочли оплатить различные виды услуг с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов, в Московской области выросло вдвое - почти 1 миллион принятых платежей», - сказала Бабичева.

Мобильный почтово-кассовый терминал (МПКТ) «Почты России» является максимально удобным способом оплаты самых распространенных услуг как для маломобильных граждан, так и для занятых людей - клиенты производят оплату на дому.

В топ-3 самых распространенных услуг среди клиентов Подмосковья вошли оплата коммунальных платежей (квартплата, телефон, электричество), налогов и штрафов.

«Усовершенствование мобильных сервисов – это неотъемлемая часть программы «Почты России» по повышению качества обслуживания клиентов. Уже сегодня МПКТ – это не только быстрый способ оплатить коммунальные услуги, но и отличная возможность подписаться на любимые печатные издания», - добавила Бабичева.

В конце прошлого года почта расширила перечень услуг, которые предоставляются с использованием МПКТ. На базе мобильных почтово-кассовых терминалов теперь можно продавать товары народного потребления, оформлять подписку и доставку мелких пакетов.

Предприятие запустило проект по оснащению почтальонов мобильными почтово-кассовыми терминалами в 2015 году. Устройства работают на базе платформы Sailfish Mobile OS RUS, входящей в реестр отечественного программного обеспечения. На сегодняшний день ими оснащено более 24 тысяч сотрудников во всех регионах страны.

Оказанием услуг на дому в прошлом году воспользовались более 10 миллионов россиян.