РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 фев. Волонтеры движения «Милосердие – Подольск» направили посылку с одеждой, продуктами и средствами гигиены женщине, отбывающей наказание в исправительной колонии Московской области, сообщается в группе движения в соцсети «ВКонтакте».

Волонтерам движения «Милосердие – Подольск» пишут осужденные женщины из исправительной колонии №5 Московской области. Они оказались там по разным причинам.

«Одной из таких женщин, Екатерине, на днях отправлена посылка с одеждой, средствами гигиены, необходимыми продуктами и сладостями. Кате осталось меньше года, она считает дни до момента, когда сможет вернуться к маме и детям. Пишет, что в зоне ее поддерживают храм и вера в добрых людей. Благодарит и молится за всех, кто поддерживает ее в трудное время», – говорится в сообщении.

Бывает, что обращаются за помощью близкие этих женщин, живущие далеко. Также к волонтерам обращаются родственники осужденных, которые находятся за чертой бедности, поэтому не имеют возможности помочь свои оступившимся, но родным и любимым дочкам, сестрам, женам.