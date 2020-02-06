РИАМО - 6 фев. Московское областное УФАС России включило ООО «МИГ» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного органа.

Сведения в отношении фирмы в ведомство представило муниципальное казенное учреждение «Ритуал» из городского округа Воскресенск. Учреждение заключило с фирмой контракт на закупку устройства контейнерных площадок для сбора мусора на кладбищах в селах Михалево и Осташово.

«В связи с нарушением ООО «МИГ» условий исполнения контракта учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», - говорится в сообщении.

На заседании комиссии подмосковного УФАС фирма не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок. В результате антимонопольный орган решил, что сведения в отношении ООО «МИГ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.