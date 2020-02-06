РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 фев. Во дворе одного из домов в микрорайоне Южный Котельников иномарка сбила ребенка, мальчика госпитализировали с травмами в больницу, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Пятого февраля в 17:49 водитель Kia Rio, двигаясь в Котельниках в микрорайоне Южный по внутридворовой территории со стороны подъезда №2 в сторону подъезда №1 дома №3А, совершил наезд на ребенка, который перебегал проезжую часть дороги из-за припаркованного автомобиля», - говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадал девятилетний мальчик, его госпитализировали в детскую больницу Люберец с травмами различной степени тяжести. По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося.