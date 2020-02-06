РИАМО (БАЛАШИХА) – 6 фев. Дорожные службы Балашихи с начала зимы вывезли около 4 тысяч кубических метров снега, в уборке задействовано более 40 единиц спецтехники, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Несмотря на то, что эта зима выдалась не самой снежной, во время сильных снегопадов дорожные службы Балашихи работают в круглосуточном режиме, оперативно устраняя последствия выпадения осадков. С начала зимы с городских улиц они собрали и вывезли около 4 тысяч кубических метров снега», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что в уборке снега задействованы тракторы и комбинированные дорожные машины – всего более 40 единиц спецтехники, а также более 100 человек.

Управляющие компании Балашихи привлекли для уборки дворов более 50 единиц техники и около одной тысячи сотрудников.