РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 фев. В детской школе искусств подмосковных Котельников 7 февраля состоится открытая репетиция коллектива оркестра «Жаворонок», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Седьмого февраля в детской школе искусств имени В.К. Андреева состоится открытая репетиция Образцового детского коллектива оркестра «Жаворонок». Начало в 18:00», - говорится в сообщении.

Любители музыки смогут пообщаться с артистами и дирижером в рабочей обстановке, заглянуть в закулисье, ближе узнать уникальные народные инструменты. Мероприятие пройдет в аудитории 206, вход свободный.