РИАМО - 6 фев. Жители Южного, Восточного и Юго-Западного округов Москвы могут принять участие в опросах проекта «Активный гражданин», посвященных организации культурных и познавательных мероприятий в столице, сообщается на официальном сайте мэра города.

«В проекте «Активный гражданин» открылось несколько голосований, посвященных организации культурного и познавательного досуга москвичей», - говорится в сообщении.

Так, жителям Южного округа предлагают определить время работы географической лаборатории «Вокруг света», которую планируют открыть в этом году на базе экоцентра «Скворечник».

«Активные граждане» в Восточном административном округе выберут темы для квеста «IzMyКлад» в природно-историческом парке «Измайлово».

«Открылся второй тур голосования по поводу новой площадки фестивалей «Московские сезоны» в Южном Бутове. По итогам первого тура, который проходил с 16 декабря по 12 января, 69,58% жителей района поддержали идею обустроить новую площадку по адресу: улица Адмирала Руднева, владение 8. А вот по поводу стиля оформления новой точки притяжения мнения разделились. Больше всего голосов набрали два варианта: «Япония» и «Крым». Они вынесены во второй тур», - отмечается в материале.

В опросе смогут принять участие жители района Южное Бутово, зарегистрированные в проекте «Активный гражданин» и указавшие в профиле адрес проживания.

Проект «Активный гражданин» запустили в 2014 году. Сейчас к нему присоединились уже более 2,7 миллиона человек. На площадке проводят голосования по городским вопросам.