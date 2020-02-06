РИАМО (БАЛАШИХА) – 6 фев. Завершено строительство паркинга на 440 машино-мест в жилом комплексе «Центр плюс» подмосковной Балашихи, объекту выдано заключение о соответствии проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Застройщиком выступает ООО «ЦентрСтрой».

«Объект получил заключение о соответствии и готовится к вводу в эксплуатацию», – сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Он добавил, что паркинг площадью 11,1 тысячи квадратных метров рассчитан на 440 машино-мест.

Гараж-автостоянка включает: зону хранения автомобилей, технические помещения, помещения хранения уборочного инвентаря и помещения противопожарного инвентаря.