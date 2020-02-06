РИАМО - 6 фев. В подмосковном Сергиево-Посадском городском округе арестовали обвиняемую в убийстве 29-летней местной жительницы, тело которой ранее обнаружили на кладбище, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

26 января на одном из кладбищ в Сергиево-Посадском городском округе обнаружили труп местной жительницы с открытой черепно-мозговой травмой. Обвинение в убийстве предъявили 28-летней женщине.

«По предварительным данным следствия, 20 января 2020 года обвиняемая встретилась с потерпевшей на одной из улиц Сергиево-Посадского городского округа. После этого они отъехали на автомобиле обвиняемой в безлюдное место для разговора. В процессе беседы между женщинами возникла ссора, в ходе которой злоумышленница, вооружившись имеющейся у нее в автомобиле бейсбольной битой, нанесла ею своей оппонентке смертельный удар по голове», - говорится в сообщении.

После совершения преступления злоумышленница самостоятельно перетащила тело жертвы на кладбище и скрылась с места происшествия. На допросе обвиняемая дала признательные показания, а также сообщила следователю обо всех обстоятельствах своего деяния.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас еще устанавливают все обстоятельства преступления, расследование уголовного дела продолжается.