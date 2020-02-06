РИАМО - 6 фев. ВДНХ подготовил праздничную программу мероприятий на День всех влюбленных, гости и жители столицы смогут посетить мастер-классы по созданию причесок, а также посмотреть театральное представление о любви и сходить на быстрые свидания на катке, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Отправиться на быстрые свидания на катке, увидеть театральную постановку о любви и посетить мастер-классы по созданию причесок можно будет на ВДНХ в День святого Валентина, 14 февраля. В честь романтического праздника главная выставка страны подготовила специальную программу», - говорится в сообщении.

Руководитель департамента общественных связей ВДНХ Ольга Говердовская отметила, что День святого Валентина – один из любимых праздников ВДНХ.

«14 февраля на выставке интересно будет всем: семьям с детьми, компаниям друзей, парам и тем, кто хочет найти свою половинку. Гостей ждут свидания в формате speed dating, акция по обмену открытками-валентинками, театральная постановка, научно-развлекательный фестиваль и многое другое. С подробной программой праздника можно ознакомиться на нашем сайте», — заметила Говердовская.

Участникам мероприятий необходимо будет купить билет на каток, так как большинство активностей пройдет на ледовой площадке ВДНХ. Кроме того, аниматоры на катке будут раздавать светящиеся наклейки в виде сердца для тех, кто планирует познакомиться с другими посетителями.

Быстрые свидания планируют провести на «Аллее влюбленных» у фонтана «Дружба народов». Ознакомиться с подробными правилами, а также зарегистрироваться можно на сайте ВДНХ.

«С 18:30 до 22:30 на сцене катка и рядом с ней пройдет концертная и развлекательная программа. Гостей ждут выступления кавер-групп и популярных артистов, а также тематические викторины и игры. В период с 18:30 до 19:30 на сцену выйдет актер Александр Петров, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Лед-2». Он подведет итоги конкурса «Предложение на катке», приуроченного к выходу картины в прокат. Чтобы принять участие, нужно рассказать о своей истории любви», - добавляется в материале.

Также за пределами катка посетительницы ВДНХ смогут посетить бесплатные мастер-классы по дизайну ногтей и созданию простых причесок с элементами кос и локонов.

Отметить День всех влюбленных можно будет в центре океанографии и морской биологии «Москвариум», где пройдет научно-развлекательный фестиваль «Влюбленные в океан».