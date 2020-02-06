РИАМО - 6 фев. В девяти столичных парках проложили маршруты для катания на лыжах, оборудованные трассы есть в музее-заповеднике «Царицыно», парке Победы на Поклонной горе, а также в парках «Сокольники» и «Красная Пресня», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Покататься на лыжах москвичи могут в девяти парках, подведомственных столичному департаменту культуры. Пока стоят морозные дни, в зонах отдыха работает 28 снежных трасс с натуральным покрытием», - говорится в сообщении.

Три всепогодные лыжные трассы оборудованы в парках «Сокольники» и «Северное Тушино», которые работают даже при температуре около ноля и малом количестве снега.

«К сожалению, погода этой зимой не позволила москвичам вдоволь покататься на лыжах. Из-за плюсовой температуры и отсутствия снега вместо 62 лыжных трасс в городских парках на данный момент открыта только 31. Но в ближайшие дни синоптики обещают морозную погоду и снегопады, поэтому приглашаем всех на лыжные прогулки в наши зоны отдыха. Все трассы работают бесплатно, кататься на большинстве из них можно круглосуточно», — сказал сотрудник пресс-службы «Мосгорпарка».

Больше всего маршрутов для катания на лыжах проложено в парке «Сокольники». Здесь москвичи могут покататься на 16 снежных трассах, в том числе на двух всепогодных, общая протяженность которых составляет 45 километров.

«В парке «Северное Тушино» проложены три трассы. Одна из них всепогодная протяженностью 300 метров. Маршрут проходит по центральной части парка между пешеходных дорожек. Старт первой лыжни с натуральным покрытием располагается справа от центрального входа в парк, а второй — на аллее за главной сценой. Кататься по ним можно круглосуточно», - добавляется в материале.

В музее-заповеднике «Царицыно» для гостей парка доступно пять лыжных трасс общей протяженностью 28 километров. Круглосуточная лыжная трасса протяженностью один километр ждет посетителей Измайловского парка. Кроме того, покататься на лыжах горожане могут в парке Победы на Поклонной горе, парке у прудов «Радуга», «Красной Пресне» и в зоне отдыха «Терлецкая дубрава».