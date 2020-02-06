РИАМО - 6 фев. В четверг в Москве и Подмосковье ожидается ветер с порывами до 14 метров в секунду, который может поднять метель, температура воздуха может опуститься до минус 7 градусов, сообщается на сайте Метеоновости.

«При облачной погоде временами пройдет снег. Северо-западный порывистый ветер местами поднимет метель, а его скорость достигнет 12-14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха в столице будет минус 4 – минус 2, по области — минус 7 – минус 2 градуса», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 736 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит около 85%.

Синоптики отмечают, что у метеочувствительных людей такая погода может вызвать сосудистые спазмы, повышение артериального давления, приступы стенокардии, бронхоспазма, мигрени.

Таким людям следует выполнять рекомендации лечащего врача и не забывать во время принимать назначенные лекарства, при себе всегда иметь медикаменты первой помощи.