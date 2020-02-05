РИАМО - 5 фев. Сервисом «Персональный помощник» воспользовалось свыше 1,6 тыячи пассажиров поездов «Аэроэкспресс» в прошлом году, особенно востребованной услуга была на Шереметьевском направлении, говорится в сообщении пресс-службы ООО «Аэроэкспресс».

«На Шереметьевском направлении услугой воспользовались порядка 900 пассажиров. На Домодедовском и Внуковском направлениях за данной опцией обратились более 500 и 170 человек соответственно», – говорится в сообщении.

Услуга «Персональный помощник» является бесплатной, она предоставляется пассажирам с ограниченными физическими возможностями, а также временно маломобильным гражданам и включает в себя встречу пассажира в терминале «Аэроэкспресс», помощь в оформлении проездных документов с правом внеочередного обслуживания, помощь в размещении багажа в аэроэкспрессе, а также содействие при посадке в вагоны.

Компания расширила список тех, кто может воспользоваться сервисом «Персональный помощник» в марте 2018 года. В этот перечень попали еще пассажиры с детьми и беременные женщины.

Также сейчас доступна опция «Аэроэкспресс+метро», в рамках которой сотрудники компании встречают пассажиров в аэропорту и сопровождают до вокзала, где их встречают сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров метро и далее провожают до нужной станции. В прошлом году опцией «Аэроэкспресс+метро» воспользовались более 600 пассажиров.

Услуги «Персональный помощник» и «Аэроэкспресс+метро» можно заказать на сайте www.aeroexpress.ru, заполнив форму заявки, по телефонам горячей линии 8-800-700-33-77 и 8-495-663-84-10, а также на стойках информации в терминалах и на вокзалах.