РИАМО - 5 фев. Жители Одинцовского городского округа отправили обращение на портал государственных и муниципальных услуг Подмосковья, попросив отремонтировать и установить дополнительные урны для мусора в Подушкинском лесопарке, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Все необходимые работы по благоустройству вышеуказанной территории по указанному адресу были оперативно выполнены: произведен демонтаж урн ненадлежащего состояния и установлены новые урны», - говорится в сообщении.

Министерство благоустройства Московской области выступило куратором обращения.

Министр благоустройства Михаил Хайкин отметил, что выполнение любых обращений жителей стало более эффективно благодаря работе центра управления регионом.

ЦУР работает в доме правительства Московской области, он обеспечивает решение задач по оперативному управлению регионом.

Сбор и анализ данных во всех сферах жизнедеятельности Подмосковья производятся с помощью уникальных информационных систем в круглосуточном режиме. Сотрудники штаба получают данные с портала «Добродел», горячих линий губернатора, от профильных ведомств, округов, отраслевых систем.