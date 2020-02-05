РИАМО - 5 фев. Жителей Подмосковья обеспечили более 4,6 миллионами льготных рецептов на лекарства на общую сумму 11,5 миллиарда рублей в прошлом году, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«На сегодняшний день в Подмосковье проживает более 700 тысяч человек, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение. Это участники Великой Отечественной войны, инвалиды, дети до трех лет, люди, больные онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом и другие», – сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она добавила, что очень важно, чтобы все, кто нуждается в льготных лекарствах, были обеспечены препаратами в необходимом объеме.

Более 310 аптечных пунктов региона отпускают лекарства по льготным рецептам. Также в регионе работает производственная аптека, где происходит изготовление лекарственных препаратов по индивидуальным рецептам для населения и лечебных учреждений.

Кроме того, в регионе работает горячая линия министерства здравоохранения по льготному лекарственному обеспечению, куда можно обратиться интересующими вопросами по телефону: 8 (495) 748-48-80.