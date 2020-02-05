РИАМО - 5 фев. Операторы мобильной связи разработали технологию, с помощью которой банк может в режиме реального времени получать информацию о подозрительных звонках, это позволит существенно сократить число телефонных мошенников, уверен генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

По его словам, речь о тех аферистах, которые звонят клиентам и представляются сотрудниками финансовых учреждений.

«Участились случаи, когда на телефоны пользователей и операторов звонят различные категории граждан. Предлагают услуги, представляются сотрудниками банков. Разводят людей, получают секретную информацию. Взаимодействие операторов и банковских структур позволит улучшить эту ситуацию и исключить подобное развитие событий. Это убережет наших граждан от потери денежных средств», – сказал Кусков в эфире Радио «Комсомольская правда».

Система банка синхронизирует звонок, параллельно оператор запрашивает у кредитной организации, действительно ли его сотрудники звонят клиенту. Если нет, вызов помечается как рискованный и банк получает соответствующее предупреждение.

Также платформа будет проверять информацию о звонке, сопоставляя его с местоположением колоний. Если данные совпадут, вызов маркируется как потенциально опасный.

Известно также, что система вызов не блокирует. Решение в любом случае остается за банком. Кредитные организации уже тестируют инновационную технологию. В случае успешного внедрения системы защиты, подменные номера будут оперативно квалифицироваться как опасные и транзакции не пройдут.