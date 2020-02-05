РИАМО - 5 фев. Компания «Диамант Голд» из Московской области выведет на рынок свою линейку косметики, которая основывается на пептидном комплексе, способствующем активации стволовых клеток кожи человека, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Проект реализовали в рамках Международного инновационного нанотехнологического центра (МИНЦ) — резидента Особой экономической зоны «Дубна».

«Пептиды – это очень короткие белки, оказывающие защитное воздействие на организм человека на клеточном уровне. Они являются своеобразными гонцами, которые переносят информацию от одной клетки к другой для того, чтобы все в организме делалось вовремя», - пояснил генеральный директор ООО «Диамант Голд» Роман Власов.

Основным товаром компании на сегодняшний день является спрей для лечения выпадения волос Refolin. Его необычные свойства подтвердило исследование специалистов Северо-Западного государственного университета имени И.И. Мечникова. Теперь же на рынок поступят крем для лица, гель для кожи вокруг глаз и другие средства.

«Кейс компании «Диамант Голд», которая с нуля сама разработала состав субстанции, рецептуру и технологию производства своего продукта, демонстрирует эффективность созданной экосистемы для реализации научно-технологического потенциала отечественных разработок», - отметил зампред правительства Московской области Вадим Хромов.