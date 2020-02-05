РИАМО - 5 фев. Четвертая профильная смена юных художников Подмосковья открылась в «Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки», где начали обучение 20 учащихся ДШИ, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Лучшие преподаватели академии занимаются с юными художниками в течение 14 дней по авторской методике народного художника России Сергея Андрияки. Здесь они не только изучают специальные предметы в профессиональных мастерских, но и школьные дисциплины», - сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она добавила, что ребята живут в общежитии, а занимаются практически в музее, потому что на каждом этаже академии – своя экспозиция, где можно погрузиться в атмосферу искусства.

По ее словам, еще девять подобных малых «Сириусов» будут организованы в течение года. Причем обучение, проживание, краски и кисти – бесплатные.

Оператором обучения выступает гимназия имени Е.М. Примакова. Программа проводится региональным центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Московской области в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» при поддержке министерства культуры Московской области.

«Конечно, не все юные художники станут большими мастерами. Но я знаю точно, что погружение в творческую среду, общение с мастерами у нас в академии обязательно вызовет у них интерес к искусству, и это сделает их счастливыми», - отметил народный художник России Сергей Андрияка.

Сергей Андрияка 5 февраля лично провел экскурсию по выставке работ народного художника СССР Аркадия Пластова для юных художников Подмосковья.