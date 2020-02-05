РИАМО – 5 фев. В 2020 году на территории Подмосковья в рамках программы губернатора «Чистая вода» запланировано построить и модернизировать 49 водозаборных узлов на территории 15 городских округов, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

Выполнение программы обсудили на совещании под председательством зампреда правительства Московской области Евгения Хромушина.

«В Орехово-Зуевском городском округе будет проведен капитальный ремонт системы водоснабжения для подключения потребителей к Восточной системе водоснабжения, в Коломенском городском округе будет приобретено 16 новых станций обезжелезивания, в Рузском – шесть станций водоподготовки, также работы по реконструкции ВЗУ пройдут в городских округах Можайский, Волоколамский, Дмитровский», – говорится в сообщении.

На улучшение качества питьевого водоснабжения в Подмосковье потратят более 1 миллиарда рублей.

«На территории Подмосковья проведена колоссальная работа по обеспечению жителей качественной питьевой водой, построено и реконструировано более 300 водозаборных узлов. Но есть еще ряд населенных пунктов, где проблема некачественного водоснабжения еще существует, поэтому наша задача – в течение года провести все необходимые мероприятия и полностью обеспечить население региона чистой питьевой водой», – отметил Хромушин.

Также на совещании поручили уделить внимание работе с обращениями жителей в Центр управления регионом (ЦУР) и «Добродел», касающихся качества воды или ее отсутствия.

«Органы местного самоуправления, представители управляющих компаний должны чутко реагировать на жалобы жителей, вникать в них и оперативно решать. Каждая жалоба по вопросу некачественных услуг водоснабжения – персональная ответственность главы», – подчеркнул Хромушин.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор региона Андрей Воробьев поставил задачу перед комплексом ЖКХ в 2020 году полностью переключить ряд территории, где вода с высоким содержанием железа и других примесей, на Восточную систему водоснабжения, а также продолжить программу по строительству и модернизации ВЗУ, замену сетей.

Проектная мощность ВСВ позволяет обеспечить ряд населенных пунктов Московской области чистой питьевой водой без дополнительных затрат на ее очистку и подготовку. Поступающая вода соответствует всем санитарным нормам.

К действующему магистральному водоводу подключены Павловский Посад, Большие Дворы, Электросталь, Лосино-Петровский, Щелково, Железнодорожный. Также построены присоединительные водоводы к городским округам Орехово-Зуевскому, Электростали, поселку Обухово, деревне Вишняково, завершено присоединение Электроуглей, Ногинска и Старой Купавны.

Губернаторская программа «Чистая вода» реализуется в Московской области с 2014 года. За 6 лет в регионе улучшено качество питьевого водоснабжения более 1,5 миллиона жителей.