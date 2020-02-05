РИАМО - 5 фев. От жителей Подмосковья с 27 января по 2 февраля поступило на 500 обращений с жалобами на ямы и неисправные фонари освещения во дворах меньше, чем неделей ранее, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области.

«Снижение жалоб на ямы во дворах, разрушение тротуаров и неисправные фонари во дворах отмечено в Мытищах, Пушкинском и Волоколамском городских округах», - говорится в сообщении.

Жители Подмосковья за неделю на портале «Добродел» оставили 13 тысяч обращений. Самые популярные темы были в категориях «Двор», «Снег» и «Мусор».

После того, как устранили проблемные вопросы, 4,7 тысячи решений были приняты пользователями. 436 дворов и тротуаров было очищено от снега и наледи, провели уборку территорий 83 контейнерных площадок, отремонтировали 157 фонарей уличного освещения.

Наибольшее количество подтвержденных решений получили Балашиха, Ивантеевка и городской округ Солнечногорск.

1,7 миллиона жителей региона являются пользователями портала «Добродел», который рассматривает 44 категории тем по всем направлениям жизни Подмосковья — от записи в детский сад до получения государственных услуг в электронном виде.

Портал помогает жителям Подмосковья решать конкретные проблемы без заполнения бумажных документов и поиска необходимых инстанций.