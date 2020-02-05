РИАМО - 5 фев. В приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области прошел обучающий семинар для руководителей и сотрудников общественных приемных уполномоченного в муниципальных образованиях Подмосковья, на нем поговорили о реализации альтернативного способа разрешения конфликтов с помощью медиации, говорится в сообщении пресс-службы бизнес-омбудсмена региона.

Организованная по инициативе регионального бизнес-омбудсмена Владимира Головнева при участии руководителя центра медиации Московской области Марии Светловой интерактивная дискуссия позволила участникам тренинга познакомиться с теоретическими аспектами урегулирования конфликтных ситуаций, а также отработать на практике отдельные техники и инструменты, используемые медиатором.

«Почему важно проводить такие семинары? Для того, чтобы представители бизнеса и простые граждане понимали, что такое медиация, как она работает, и когда применима. В прошлом году мы провели два таких тренинга в Красногорске и Егорьевске и один большой семинар в доме правительства Московской области. В этом году планируем продолжить нашу образовательную программу и провести обучение еще в 20 муниципальных образованиях Подмосковья», – отметила Светлова.

В игровой форме руководители и специалисты общественных приемных уполномоченного постигали психологические и юридические аспекты медиации. Как отметили сами участники тренинга, полученные знания пригодятся в дальнейшей работе.

«Моя задача не только рассказать теорию, но и показать, как и за счет чего работает медиация. Ведь самое сложное – это умение работать с конфликтом, понимание психологии, происходящих процессов, способствующих трансформации спора в конструктивный диалог», – подчеркнул тренер-медиатор Сергей Хаванский.

Проект по созданию центров медиации на территории региона реализуется на основании подписанного 23 сентября 2019 года трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Адвокатской палатой Московской области, управлением министерства юстиции Московской области и уполномоченным по защите прав предпринимателей Московской области.