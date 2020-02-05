РИАМО - 5 фев. В Подмосковье на территориях у вылетных магистралей за неделю выявили 37 административных правонарушений, 30 из них уже устранили, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.

В доме правительства Подмосковья состоялось совещание по вопросам благоустройства вылетных магистралей. В 2019 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева стартовала программа комплексного благоустройства территорий, прилегающих к автомагистралям, идущим от МКАД в Московскую область.

«За неделю было выявлено 37 административных правонарушений, 30 из которых устранены. Основные категории нарушений, по которым проведены работы: нарушения на территориях, прилегающих к полосе отвода, приведение в соответствие с законодательством ограждений, объектов рекламы, объектов электросетевого хозяйства, ликвидация самовольно установленных объектов торговли», - говорится в сообщении.

В этом году запланировано привести в соответствие с региональным стандартом 80 пилотных нестационарных торговых объектов и 12 пилотных розничных рынков.

Планируется создать дорожные карты по каждому объекту, проконтролировать то, как объекты будут приводить в порядок.