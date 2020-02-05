РИАМО - 5 фев. В Московском метрополитене строительство станции «Суворовская» на Кольцевой линии будет проходить без остановки движения поездов в подземке, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В настоящее время мы ведем проектные работы по станции метро «Суворовская» на действующей Кольцевой линии. Это очень сложный проект, необходимо минимизировать влияние строительства на движение поездов», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что остановки движения по Кольцевой ветке метро во время строительства не будет. Поиск инженерных и проектных решений может занять некоторое время, поэтому сроки начала строительства станции пока неизвестны.

По словам Бочкарева, строительные работы будут выполнены в кратчайшие сроки, но сейчас, на этапе проектирования, торопиться нельзя. Нужно время, чтобы просчитать все особенности, учесть обстоятельства и сложность проекта.

На станции «Суворовская» будет пересадка на станцию «Достоевская» Люблинско-Дмитровской линии метро. С будущей станции можно будет выйти к Театру зверей имени Дурова и в сторону спорткомплекса «Олимпийский», который сейчас находится на реконструкции.

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