РИАМО - 5 фев. В Подмосковье с 15 и 22 февраля 2020 года пройдет зональный этап «Веселых стартов» среди школьных команд региона, в нем примут участие более 2 тысяч учащихся 2-4 классов, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Веселые старты» в Московской области – это яркое спортивное событие, объединяющее всех школьников региона. Соревнования имеют свою уже достаточно продолжительную историю и из года в год лишь растут в масштабах», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Школьные команды разделят на восемь зон. За право стать победителем поборются спортсмены в Павловском Посаде, Талдоме, Шаховской, Лыткарине, Зарайске, Наро-Фоминске, Домодедове и Фрязине. Лидеры зонального этапа турнира примут участие в финальных соревнованиях, которые состоятся 29 февраля в Люберцах.

«В основе данного мероприятия лежит не только соревновательный аспект. «Веселые старты» прежде всего развивают командный дух и волю к победе, формируют полезную привычку заниматься физкультурой и спортом и вести здоровый образ жизни», - добавил Терюшков.