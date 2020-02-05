РИАМО – 5 фев. Полицейские вернули родителям ребенка, ушедшего из детского сада на северо-западе столицы, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«Сотрудники полиции ОМВД России по району Митино вернули родителям ребенка, ушедшего из детского сада», – сказал начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.

О том, что по Пятницкому шоссе идет ребенок без родителей, в полицию сообщил один из прохожих. Шестилетний мальчик сбежал из детского сада в Ангеловом переулке во время тихого часа. Он решил пойти в сторону своего дома.

Мальчика доставили в отдел полиции и связались с родителями.

Материалы проверки происшествия направлены в Тушинский отдел Следственного управления по СЗАО.