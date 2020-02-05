РИАМО - 5 фев. Согласно данным ситуационного центра Минкомсвязи России, жители Московской области стали чаще получать госуслуги в цифровом виде, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области.

«По данным на февраль 2020 года, доля жителей Подмосковья, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), достигла 95%. За прошедший год этот показатель вырос на 20%», - говорится в сообщении.

ЕСИА создана для регистрации, идентификации и аутентификации клиентов во всех государственных информационных системах для того, чтобы получить доступ к федеральным, региональным и муниципальным услугам.

Жители Подмосковья используют ЕСИА для авторизации на портале государственных и муниципальных услуг uslugi.mosreg.ru. Сервис позволяет в любое удобное время заполнить форму заявления с помощью компьютера или мобильного устройства, подключенного к сети интернет.

4,6 миллиона человек используют информационную систему. Наиболее активно сервисом пользуются в Подольске, Балашихе, Мытищах и Сергиево-Посадском городском округе.

Пользователи за время работы портала отправили 6,4 миллиона заявлений, из которых свыше 70 % обращений были решены положительно.