РИАМО – 5 фев. Порядка 500 человек вывели из торгового центра «Круг» в столичном районе Северное Бутово, в здании произошло возгорание в вентиляции, говорится в сообщении пресс-службы московского главка МЧС РФ.

«В 20:00 поступило сообщение, что на улице Старокачаловская, дом 1, корпус 1, в ТЦ «Круг» происходило загорание жировых отложений в вытяжке на площади 0,5 квадратных метра. Его оперативно ликвидировали», – говорится в сообщении.

Пострадавших в результате инцидента нет. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания вывели порядка 500 посетителей и сотрудников ТЦ.