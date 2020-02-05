РИАМО – 5 фев. Московская область стала одним из самых популярных направлений для туристических поездок в России на 23 февраля, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Подмосковья.

Направления, которые бронируют для путешествий в длинные выходные с 22 по 24 февраля чаще всего, назвала Ассоциация туроператоров.

«Туристы выбирают преимущественно туры выходного дня, и наиболее часто бронируются туры в Подмосковье и Сочи. Популярны также туры в Санкт-Петербург и города Золотого кольца – Суздаль, Кострому и Ярославль. В подмосковном военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил «Патриот» ко Дню защитника Отечества подготовлена масштабная программа праздничных мероприятий», – отмечается в сообщении.

Большая часть опрошенных ассоциацией экспертов считает, что спрос на экскурсионные поездки на День защитника Отечества может простимулировать Масленица, которая в этом году отмечается с 24 февраля по 1 марта.

Главные Масленицы области пройдут в Красногорске, Коломне, Одинцове и Солнечногорске.

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