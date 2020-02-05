РИАМО – 5 фев. На 2020 год в Электростали запланировали провести благоустройство пешеходной зоны на участке улицы Корешкова от улицы Николаева до храма Вознесения Господня, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Концепцией благоустройства предлагаются реорганизация дорожного движения, обустройство территории малыми архитектурными формами, установка функционального и декоративного освещения, реконструкция существующего озеленения», – отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В рамках проведения работ на площадке перед храмом обустроят круглый фонтан со светодиодной точечной и контурной подсветкой. Вокруг него будут установлены лавочки, а у Историко-художественного музея появится декоративная стена –инсталляция авторских изразцов на архитектурном бетоне с тротуарной подсветкой.

По всей территории благоустройства разместят современные уличные светильники торшерного типа, а также украсят светодиодной гирляндой пешеходную зону. Там же будет применено необычное декоративное решение плиточного покрытия, идея которого заключается в сопоставлении с элементом герба городского округа – орбитой атома в форме эллипса.