РИАМО - 5 фев. Минобороны России завершило экстренную эвакуацию россиян из города Ухань и провинции Хубей, где бушует эпидемия коронавируса, самолеты ВКС РФ доставили более сотни человек, передает Газета.ru.

В состав группы, которая занималась эвакуацией, входило пять самолетов Ил-76 ВКС России, бригады военных медиков, специалисты Минобороны в области вирусологии.

«Всего из китайского города и провинции было эвакуировано 144 человека. Их доставили в Тюменскую область», – говорится в сообщении.

Экипажи и специалисты ведомства, задействованные в мероприятии, прошли специальную обработку.

Коронавирус 2019-nCoV начал распространяться в Китае в конце прошлого года. Согласно обновленным данным, количество заразившихся по всему миру людей уже превысило 24 тысячи человек. Умерли 494 пациентов, выздоровели свыше 1 тысячи человек. В России зафиксировано два случая заражения вирусом – в Забайкалье и Тюменской области.

Дефицитные маски и изоляция: русские из Китая о том, почему не бегут от коронавируса>>